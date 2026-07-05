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Ukrainetuyên bố đã phá hủy 32 tổ hợp phòng không của Nga trong tháng 6

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã phá hủy 32 tổ hợp phòng không của Nga trong tháng 6, nâng tổng số lên 195 kể từ đầu năm.
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