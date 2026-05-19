Video
video cùng chuyên mục

Ukraine tiết lộ câu trả lời cho "vũ khí đáng sợ nhất" của Nga

Ukraine lần đầu phát triển phiên bản nội địa cho bom lượn dẫn đường, một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Nga trên tiền tuyến.
Đọc thêm : Ukraine tiết lộ câu trả lời cho "vũ khí đáng sợ nhất" của Nga