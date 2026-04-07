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Ukraine tập kích UAV ồ ạt vào Novorossiysk, gây thiệt hại nặng cho Nga

Ukraine tập kích UAV ồ ạt vào Novorossiysk, gây cháy nổ dữ dội. Nga thiệt hại nặng.
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