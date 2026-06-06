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Ukraine tập kích một số bệ phóng UAV Geran-2 của Nga tại sân bay Donetsk

Ukraine tập kích phá hủy một số bệ phóng UAV Geran-2 và các thiết bị kỹ thuật liên quan của Nga v tại sân bay Donetsk.
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