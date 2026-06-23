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Ukraine tấn công phá hủy cầu huyết mạch ở Zaporizhia

Ukraine tấn công phá hủy cầu huyết mạch Vasylivka ở Zaporizhia trên phần lãnh thổ do Nga kiểm soát.
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