Video
video cùng chuyên mục

Ukraine tấn công “nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga”

Ukraine tuyên bố lần đầu tiên tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga bằng máy bay không người lái tầm xa kỷ lục 3.000km.
Đọc thêm : Ukraine tấn công xa kỷ lục, đánh trúng “nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga”