Video
video cùng chuyên mục

Ukraine tấn công hàng loạt cây cầu huyết mạch ở mặt trận phía nam

Ukraine tấn công hàng loạt cây cầu huyết mạch nối giữa bán đảo Crimea và tình Kherson ở mặt trận phía nam, gây khó khăn về hậu cần nghiêm trọng cho quân đội Nga.
Đọc thêm : Chiến sự Ukraine 13/6: Nga sắp hành động mạnh, Ukraine cảnh báo đỏ