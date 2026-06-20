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Ukraine rút chạy, cờ Nga tung bay trên khắp thành phố Konstantinovka

Cờ chiến thắng của Nga tung bay trên khắp thành phố Konstantinovka khi Ukraine rút lui hàng loạt.
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