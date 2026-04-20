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Ukraine phóng UAV Hornet phá hủy radar phản pháo Zoo-1M của Nga

Ukraine phóng UAV Hornet phá hủy radar phản pháo Zoo-1M của Nga một cách chính xác.
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