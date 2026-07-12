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Ukraine phóng nhiều UAV đến mức Nga đánh chặn không xuể

Ukraine phóng nhiều UAV tập kích Moscow đến mức phòng không Nga đánh chặn không xuể, vẫn để lọt lưới mục tiêu.
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