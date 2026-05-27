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Ukraine đang ráo riết cắt đứt huyết mạch hậu cần Nga ở mặt trận phía nam

Ukraine đang ráo riết cắt đứt huyết mạch hậu cần ở mặt trận phía nam, tình hình rất căng thẳng với quân đội Nga.
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