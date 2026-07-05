Video
video cùng chuyên mục

Ukraine đăng khoảnh khắc “phá hủy máy bay chiến đấu Nga” ở Crimea

Ukraine công bố video được cho là ghi lại cảnh máy bay không người lái đánh trúng máy bay chiến đấu của Nga tại Crimea.
Đọc thêm : Ukraine đăng khoảnh khắc “phá hủy máy bay chiến đấu Nga”