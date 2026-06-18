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Ukraine chặn đứng đòn đột kích bằng xe máy của Nga ở Malaya Tokmachka

Ukraine chặn đứng đòn đột kích bằng xe máy của Nga ở Malaya Tokmachka, gây tổn thất lớn cho đối phương.
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