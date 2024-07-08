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UEFA xóa thẻ phạt cho ngôi sao Tây Ban Nha vì sự cố bất ngờ

Theo báo giới Tây Ban Nha, tiền đạo Alvaro Morata sẽ không bị treo giò ở trận bán kết Euro 2024 với Pháp.
Đọc thêm : UEFA xóa thẻ phạt cho ngôi sao Tây Ban Nha vì sự cố bất ngờ