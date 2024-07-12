Video
video cùng chuyên mục

UEFA gây tranh cãi khi công bố trọng tài điều khiển trận chung kết Euro

Việc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) phân công trọng tài người Pháp điều khiển trận chung kết Euro 2024 đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều.
Đọc thêm : UEFA gây tranh cãi khi công bố trọng tài điều khiển trận chung kết Euro