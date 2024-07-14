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UEFA đổi luật, Euro 2024 có thể chứng kiến kịch bản chưa từng có

Lần đầu tiên trong lịch sử, giải Euro có thể chứng kiến tới 6 cầu thủ cùng nhận giải Vua phá lưới.
Đọc thêm : UEFA đổi luật, Euro 2024 có thể chứng kiến kịch bản chưa từng có