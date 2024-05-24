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UEFA bị kiện, VAR có thể bị khai tử ở Euro 2024

Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) đang đứng trước nguy cơ có thể bị loại bỏ ở Euro 2024 khi những nhà phát minh ra công nghệ này đâm đơn kiện UEFA.
Đọc thêm : UEFA bị kiện, VAR có thể bị khai tử ở Euro 2024