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UAV Ukraine vượt 1.500km tập kích nhà máy tên lửa Nga ở Orenburg

UAV Ukraine tập kích mục tiêu Nga ở Orenburg, cách biên giới 1.500km, nhằm vào một nhà máy sản xuất tên lửa.
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