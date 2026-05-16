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UAV Ukraine tập kích vào hậu phương, gây thiệt hại lớn cho Nga

UAV Ukraine tập kích vào hậu phương, gây thiệt hại lớn cho Nga bao gồm các máy bay, trực thăng, tổ hợp tên lửa phòng không.
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