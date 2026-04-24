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UAV Ukraine tập kích sở chỉ huy FSB khiến 12 sĩ quan Nga thiệt mạng

UAV Ukraine tập kích sở chỉ huy FSB ở Donetsk khiến 12 sĩ quan an ninh Nga thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
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