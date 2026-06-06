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UAV Ukraine tập kích phá hủy 2 trực thăng Nga tại tỉnh Voronezh

UAV Ukraine tập kích phá hủy 2 trực thăng Mi-8 và Mi-28 của Nga tại tỉnh Voronezh, cách biên giới 150km.
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