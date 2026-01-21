Video
video cùng chuyên mục

UAV Ukraine tập kích nhóm binh sĩ Nga ở hướng Nam Slobozhansk

UAV Ukraine tập kích, gây thương vòng cho nhóm binh sĩ Nga ở hướng Nam Slobozhansk, bên kia biên giới vùng Kursk.
