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UAV Ukraine tập kích kho nhiên liệu của Nga ở tỉnh Rostov gây cháy lớn

Ukraine tập kích kho nhiên liệu của Nga, nhắm vào một tàu chở dầu và các bể chứa tại kho Kurgannefteprodukt ở Taganrog, tỉnh Rostov.
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