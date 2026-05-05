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UAV Ukraine tập kích khiến nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga bốc cháy dữ dội

Nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar Krai, miền Nam Nga bốc cháy dữ dội vào rạng sáng 20/4, sau khi bị UAV Ukraine tập kích.
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