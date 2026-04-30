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UAV Ukraine tập kích, đánh trúng 2 trực thăng ở trong lãnh thổ Nga

UAV Ukraine tập kích, đánh trúng 2 trực thăng ở trong lãnh thổ Nga, bao gồm 1 chiếc Mi-28 và 1 chiếc Mi-17.
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