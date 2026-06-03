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UAV Ukraine tập kích cảng dầu St. Petersburg gây cháy nổ nghiêm trọng

UAV Ukraine tung đòn trả đũa, tập kích cảng dầu St. Petersburg gây cháy nổ nghiêm trọng.
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