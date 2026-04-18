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UAV Ukraine tập kích các phương tiện cơ giới của Nga ở Donetsk

UAV Ukraine thuộc Quân đoàn 1 Azov tập kích các phương tiện cơ giới của Nga ở Donetsk
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