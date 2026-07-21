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UAV Ukraine tấn công đội phòng không cơ động của Nga dọc cao tốc ở Donetsk

UAV Ukraine tập kích, đánh trúng đội phòng không cơ động của Nga dọc theo một đường cao tốc ở tỉnh Donetsk.
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