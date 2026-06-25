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UAV Ukraine săn xe quân sự Nga đi qua cầu phao gần tiền tuyến Kherson

Xe quân sự của Nga đi qua cầu phao thay cho cầu Chonhar (đã sập) gần tiền tuyến Kherson tiếp tục bị UAV Ukraine tấn công. Hậu cần khó khăn nghiêm trọng.
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