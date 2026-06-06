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UAV Ukraine phá hủy tổ hợp phòng không Buk bên trong tỉnh Bryansk của Nga

Lực lượng UAV Ukraine đã phá hủy các tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3 và Buk-M2 ở cự ly tới 50km bên trong tỉnh Bryansk của Nga.
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