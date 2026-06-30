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UAV Ukraine phá hủy một kho nhiên liệu của Nga ở Belgorod của Nga

UAV Ukraine đã phá hủy một kho nhiên liệu quân sự ở Shebekino, thuộc tỉnh Belgorod của Nga, ngay sát biên giới với tỉnh Kharkov.
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