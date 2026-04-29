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UAV Ukrain tập kích một kho chứa tên lửa Iskander Nga ở Crimea.

UAV của Ukraine đã tập kích một kho chứa tên lửa Iskander Nga ở Crimea.
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