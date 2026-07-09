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UAV tầm trung của Ukraine tập kích các tàu thuộc hạm đội bóng tối Nga

UAV tầm trung của Ukraine ồ ạt tập kích các tàu thuộc hạm đội bóng tối Nga trên biển Azov.
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