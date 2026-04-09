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UAV Nga tập kích bất ngờ, nhóm binh sĩ Ukraine không kịp trở tay

UAV Nga tập kích bất ngờ khiến nhóm binh sĩ Ukraine không kịp trở tay nên đã có thương vong.
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