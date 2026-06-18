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UAV Nga phá hủy xe thiết giáp hàng hiếm của Ukraine gần Kramatorsk

UAV Nga phá hủy xe thiết giáp BTR-4 Bucephalus hàng hiếm của Ukraine gần Kramatorsk.
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