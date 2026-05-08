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UAV Nga phá hủy hàng loạt xe quân sự, đặc biệt là xe bán tải của Ukraine

UAV Nga phá hủy hàng loạt xe quân sự, đặc biệt là xe bán tải của lực lượng vũ trang Ukraine.
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