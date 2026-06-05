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UAV Nga phá hủy hàng loạt robot hậu cần của Ukraine ở Konstantinovka

UAV Nga phá hủy hàng loạt robot mặt đất của Ukraine ở Konstantinovka, quyết tâm "bóp nghẹt" hậu cần đối phương.
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