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UAV Nga làm mềm chiến trường Zaporizhia cho bộ binh tiến lên

Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc ở Zaporizhia khiến quân đội Nga phải dùng hỏa lực mạnh làm mềm chiến trường cho bộ binh tiến lên.
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