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UAV Nga bất ngờ tập kích nhóm lính Ukraine gần xe thiết giáp

UAV Nga bất ngờ tập kích nhóm lính Ukraine gần 1 xe thiết giáp Kirpi, không ai kịp phản ứng.
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