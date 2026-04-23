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UAV Lancet của Nga dồn dập tập kích, vô hiệu hỏa được pháo tự hành Ukraine

Nhiều UAV Lancet của Nga đồng loạt tập kích, vô hiệu hỏa pháo tự hành Caesar của Ukraine.
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