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UAV Hornet của Ukraine săn lùng các xe vận tải Nga ở Mariupol - Berdiansk

UAV Hornet của Ukraine săn lùng xe quân sự Nga ở tuyến đường Mariupol - Berdiansk, sâu trong hậu phương.
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