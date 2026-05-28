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UAV Geran của Nga bị bắn hạ, rơi ngay gần một nông dân Ukraine

Khoảnh khắc một chiếc UAV Geran-2 của Nga bị đánh chặn lao xuống đất ngay cạnh một nông dân Ukraine đang lái máy kéo ở tỉnh Chernihiv.
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