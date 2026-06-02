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UAV của Hezbollah tấn công trực tiếp tổ hợp phòng thủ Iron Dome của Israel.

UAV của Hezbollah bay lượn như ở "giữa chốn không người" trước khi tấn công trực tiếp vào hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel.
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