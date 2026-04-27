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UAV của Hezbollah đánh trượt trực thăng Israel trong gang tấc

UAV của Hezbollah đánh trượt trực thăng Israel trong gang tấc giữa lúc rất nhiều binh sĩ IDF đang có mặt xung quanh.
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