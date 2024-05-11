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Uất ức vì trọng tài, HLV Shin Tae Yong bật khóc

HLV Shin Tae Yong và nhiều cầu thủ U23 Indonesia đã bật khóc trong phòng thay đồ sau trận đấu với U23 Guinea.
Đọc thêm : Uất ức vì trọng tài, HLV Shin Tae Yong bật khóc