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U23 Việt Nam sẽ lặp lại hành trình kỳ diệu ở Thường Châu 2018?

Nếu giành ngôi nhì bảng D, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Iraq ở tứ kết. Hành trình kỳ diệu ở Thường Châu 2018 có thể được viết lại.
Đọc thêm : U23 Việt Nam sẽ lặp lại hành trình kỳ diệu ở Thường Châu 2018?