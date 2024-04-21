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U23 Việt Nam đi vào lịch sử sau chiến thắng trước U23 Malaysia

Chiến thắng U23 Malaysia với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng D giải U23 châu Á 2024 đã giúp U23 Việt Nam lập những dấu mốc ấn tượng ở giải đấu này.
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