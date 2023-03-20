Video
video cùng chuyên mục

U23 Việt Nam bất ngờ được tập trên sân của nhà vô địch World Cup

Ban tổ chức (BTC) giải Doha Cup 2023 có sự ưu ái nhất định với U23 Việt Nam khi bố trí sân tập đặc biệt cho thầy trò HLV Philippe Troussier.
Đọc thêm : U23 Việt Nam bất ngờ được tập trên sân của nhà vô địch World Cup