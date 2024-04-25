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U23 Việt Nam bất ngờ được định giá cao hơn U23 Iraq

Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, U23 Việt Nam có giá trị cao hơn so với U23 Iraq.
Đọc thêm : U23 Việt Nam bất ngờ được định giá cao hơn U23 Iraq