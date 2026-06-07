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U19 Việt Nam thất bại 1-2 trước U19 Indonesia

U19 Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U19 Indonesia. Với kết quả này, U19 Việt Nam phải trông chờ vào tấm vé đi tiếp dành cho đội thứ hai xuất sắc nhất.
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